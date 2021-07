Le Bayern Munich serait intéressé par le profil de Sergino Dest (20 ans) qui évolue au FC Barcelone.

Selon les informations de la « Rac1 », le champion d’Allemagne en titre voudrait tenter sa chance pour recruter le jeune latéral droit américain dès ce mercato estival. Le club bavarois voudrait profiter des soucis financiers du Barça afin de trouver un accord et ains faire une offre pour attirer l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. La direction allemandeLa direction du club bavarois aurait contacté le Barça afin de connaître la disponibilité de l’Américain. Cependant, il ne compte pas quitter le Barça et envisage plutôt de faire une deuxième saison consécutive sous les ordres de Ronald Koeman chez les Blaugrana. Avec cette initiative, le Bayern cherche peut être un remplaçant à Benjamin Pavard qui sort d’un Euro plus que moyen avec l’Equipe de France. Affaire à suivre…