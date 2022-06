Auteur de 2 bonnes saisons avec l’AS Monaco, le gardien Alexander Nübel âgé de 25ans prêté par le Bayern Munich pourrait prolonger en Bavière.

Coup de tonnerre à Monaco ! Auteur de bonnes performances avec l’ASM, les performances du gardien ne sont pas passés inaperçus en Allemagne, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidžić s’est exprimé au sujet du joueur à Sport Bild “le FC Bayern prévoit d’engager Alexander Nübel à long terme, car nous croyons en ses qualités et voulons nous positionner en perspective au poste de gardien de but. Alex a réalisé une très bonne saison à Monaco. C’est aussi grâce à lui que Monaco a encore la possibilité d’atteindre la Ligue des champions via le tour de qualification“ déclare-t-il comme le rapport Foot Mercato. C’est une mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco et Alexander Nübel qui lui ne compte pas lui retourner à Munich. Les dirigeants monégasques vont devoir batailler pour arracher l’Allemand aux Bavarois.