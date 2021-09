En cas de départ de Robert Lewandowski la saison prochaine, le Bayern Munich souhaiterait s’attacher les services du buteur de Chelsea, Timo Werner.

Selon le média allemand Sport 1, Timo Werner a 70% de chances de rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine. Le club bavarois considère l’actuel joueur de Chelsea comme le candidat idéal à la succession de Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu’en 2023, le Polonais – qui a déjà évoqué ses envies d’ailleurs – pourrait prendre la décision de quitter le Bayern avant sa dernière année de contrat. Pour remplacer son serial buteur, le champion d’Allemagne pense forcément au phénomène norvégien Erling Haaland, mais la concurrence sera rude pour le Cyborg de 21 ans dont la clause libératoire est d’environ 75 millions d’euros. C’est pourquoi la piste Timo Werner reste crédible, et assurément plus abordable.

Le média rapporte également qu’il existe des « contacts réguliers » entre Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern, et le joueur des Blues. Werner a déjà été sous les ordres de l’entraîneur allemand lors de son passage au RB Leipzig, il serait donc très intéressé par sa signature. Le salaire de l’attaquant allemand, très discuté après sa dernière saison à Londres et relégué au second plan par l’arrivée de Romelu Lukaku, serait la principale pierre d’achoppement : 15 millions d’euros par an, la tranche salariale la plus élevée des Bavarois.