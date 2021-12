Toujours séduit par les Français, le Bayern Munich a souvent fait confiance au « Made in France ». Pourtant, aujourd’hui la tendance s’inverse alors que trois d’entre eux sont sur le départ. La Bavière n’est plus un paradis pour nos compatriotes.

Toujours plus impressionnant sur la scène européenne, le Bayern Munich semble être l’une des écuries les plus à même de tout rafler cette saison. Une véritable machine huilée pour accumuler les trophées. Pourtant, de nombreux dossiers bouleversent la tranquillité du club en interne. Plusieurs joueurs importants de l’effectif seraient sur le départ sans que la direction bavaroise n’ai réellement son mot à dire dans les négociations. Ce n’est pas moins de 4 hommes, dont trois français qui devraient faire leur valises dans les mois à venir.

En conflit avec la direction bavaroise, Kingsley Coman ne devrait pas s’éterniser en Allemagne et un départ est plus que pressenti. Pourtant en fin de contrat en juin 2023, l’ailier français du Bayern Munich aurait déjà pris sa décision. L’écurie bavaroise cherche donc à s’en séparer au plus vite avant qu’il ne parte sans apporter la moindre indemnité aux finances du club. Le second tricolore est Corentin Tolisso. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien de l’Olympique Lyonnais sera libéré de tout engagement à l’été 2022. Courtisé par le Real Madrid, le milieu de terrain est un homme convoité. Une côte dont souhaite bien profiter le Bayern Munich qui espère le voir quitter le club dès cet hiver. Scénario identique pour Niklas Süle, pour lui aussi l’aventure approche de son terme. Le dernier français est Benjamin Pavard. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, le défenseur central aurait fait savoir à sa direction qu’il voulait relever un nouveau défi après son passage au Bayern et qu’il ne prolongerait en aucun cas. Une situation qui force la main au Bayern Munich, désormais ouvert à toutes discussions. De sacrés prétendants sont d’ores et déjà entrés en piste.