Après Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer, le Bayern Munich souhaite recruter un nouveau joueur du RB Leipzig en la personne de Konrad Laimer. Un intérêt confirmé par le président du jeune club allemand.

Comme à son habitude, le Bayern Munich pille ses concurrents en Bundesliga. Si le Borussia Dortmund était la cible préférentielle du club bavarois, c’est désormais le RB Leipzig qui a les faveurs de l’ogre allemand. Depuis le départ de Julian Nagelsmann pour le Bayern, l’écurie de la firme Red Bull a perdu de nombreux joueurs dont notamment 2 d’entre eux recrutés par les Munichois, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer. Deux premières recrues qui ne refroidissent pas les ardeurs allemandes. Selon SportBild, le Bayern a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain de 24 ans, Konrad Laimer. Des contacts confirmés par Oliver Mintzlaff, président du RB Leipzig : « Pour Konrad Laimer, il y a eu des contacts entre le Bayern et le joueur, mais pas entre le Bayern et nous. »