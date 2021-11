Conscient que le départ de Kingsley Coman est plus proche que jamais, le Bayern Munich piste de nombreuses pistes afin de remplacer l’un de ses tauliers. Un favori se dégage et c’est un ancien parisien, Moussa Diaby.

Avec un total de six buts et 4 passes décisives en 14 rencontres disputées, Moussa Diaby s’éclate au Bayer Leverkusen et est désormais considéré comme l’une des grandes stars de la Bundesliga. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues en Bavière. Le Bayern Munich va se séparer de Kingsley Coman l’été prochain et doit d’ores et déjà se tourner vers un potentiel remplaçant. Selon la presse allemande, Julian Nagelsmann envisagerait fortement le recrutement de Moussa Diaby. L’ancien du PSG a un profil similaire à celui de son aîné et le club bavarois est habitué à piller ses concurrents directs. Ce deal serait loin d’être surprenant mais attention à la concurrence. Le Real Madrid reste à l’affût d’un joueur de 22 ans en pleine progression.