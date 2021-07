L’an dernier, le FC Barcelone a refusé de se séparer du jeune Pedri malgré une offre de 45 millions d’euros de la part du Bayern Munich.

À seulement 18 ans, Pedri est devenu l’une des révélations du football européen. Titulaire avec la Roja depuis le début de l’Euro, le Canarien a notamment brillé mardi soir malgré l’élimination de l’Espagne face à l’Italie. Le Bayern Munich est depuis longtemps conscient de son potentiel et a même interrogé le FC Barcelone sur la situation de son petit prodige. À l’Allianz Arena, on voyait en ce joueur un futur cracks et l’objectif était clairement de l’attirer en Bundesliga.

C’est l’histoire racontée par le fameux journaliste Fabrizio Romano dans son podcast « Here we go ». Selon l’expert du marché des transferts, le Bayern a tenté de recruter Pedri immédiatement après sa victoire 8-2 sur le Barça en quart de finale de la Ligue des champions 2020. Selon Romano, les Allemands étaient prêts à payer jusqu’à 45 millions d’euros pour le joueur du FC Barcelone, désormais très convoité.

Or, à l’époque, la valeur marchande de Pedri n’était que de 15 millions d’euros. Malgré cela, et malgré le moment économique compliqué que le club traversait, les responsables du FC Barcelone ont rejeté l’offre. Au Camp Nou, Pedri, dont le contrat se termine en juin 2022, est considéré comme l’héritier de Messi. Compte tenu de sa valeur marchande actuelle, qui a grimpé à 70 millions d’euros, le ‘non’ au Bayern a été une sage décision.