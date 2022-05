Agacé par les déclarations du Bayern Munich, l’entourage de Robert Lewandowski est sorti du silence. Le divorce est acté entre le club allemand et le Polonais. Son avenir s’inscrit au FC Barcelone.

Ce dimanche, le Bayern Munich a mis les choses au clair en assurant que Robert Lewandowski ne quittera pas l’Allemagne : « Lewandowski a un contrat jusqu’en 2023 et il le remplira. Nous ne discuterons pas des affaires internes, des offres, etc… Il a encore un an de contrat. Nous avons eu une conversation avec son agent et avons dit très clairement que nous imaginons l’avenir avec lui. Nous avons fait une offre avec une somme et une durée très claires. Je suis surpris que l’agent dise le contraire publiquement. Robert Lewandowski a un agent qui lui a fait tourner la tête. Il lui a fait tourner la tête toute l’année. Ce n’est pas correct« , a lancé le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic, à Sport1.

Des propos qui ont fait tiquer l’entourage de Robert Lewandowski qui est sorti du silence pour la toute première fois : « Pour Robert, le Bayern est de l’histoire ancienne. En fait, je ne voulais pas parler en public car j’ai un grand respect pour ce club historique. Cependant, je ne peux pas ne pas réagir aux déclarations d’Hasan Salihamidzic. Robert a la chance de rejoindre le club dont il a toujours rêvé. Pourquoi le Bayern lui refuse-t-il cette opportunité ? », a lancé Pini Zahavi pour Bild en réponse aux récents propos formulés par la direction du Bayern Munich.

Un bras de fer qui devrait arranger les affaires du FC Barcelone, qui aurait formulé une première offre ce weekend pour tenter d’arracher le Polonais à l’écurie bavaroise.