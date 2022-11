Opposé au Bayern Munich, le PSG aura fort à faire pour se hisser en quarts de finale mais à de sérieux arguments à faire valoir pour que les Bavarois tombent.

« Je vois Paris. Il y a vraiment de quoi espérer. Mané est moins en verve qu’à Liverpool, même si Choupo-Moting est plutôt pas mal. Après, quand vous prenez l’effectif, par rapport à quand il y avait Lewandowski ou Alaba, ça claque moins que celui du PSG. Le Bayern, ce sont malgré tout des joueurs qui peuvent mettre de la haute intensité. Or, Paris a parfois des difficultés à se sortir d’un gros pressing, d’un rythme assez élevé. Il y aura donc la nécessité de concrétiser les occasions et d’avoir beaucoup moins de largesses en défense que contre Haïfa, Benfica et la Juve », a confié Jimmy Algerino, ancien parisien, dans des propos accordés au Parisien.

Mais, peu importe les analyses précoces, la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. Les Parisiens ont rendez-vous avec leur destin le 14 février puis le 8 mars prochain.