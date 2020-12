Gérard Piqué blessé pour encore de nombreux mois, le FC Barcelone prospecte pour trouver un nouveau joueur au poste de défenseur central.

Il y a quelques heures « AS » a indiqué que le FC Barcelone aurait repéré Felipe qui évolue en charnière centrale avec l’Atletico Madrid. Agé de 31 ans, le Brésilien a du mal à s’imposer aux yeux de Diego Simeone et un départ dès cet hiver semble tout à fait possible.

Toujours en quête d’un nouvel attaquant, l’Atletico a besoin de d’argent rapidement et Felipe pourrait être la solution afin de pallier à cette pénurie de joueur offensif à moindre coût. Point positif, son expérience de la Liga est aussi un vrai plus pour le Barça. Affaire à suivre…