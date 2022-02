Le FC Barcelone est en pôle position pour signer l’ailer brésilien Angelo. Les Blaugranas ont une énorme avance sur leurs concurrents.

Le FC Barcelone veut relancer son marché brésilien. Les dirigeants catalans sont tombés amoureux d’une jeune pépite de Santos, Angelo. Selon Sport.es les deux clubs sont en discussion depuis un moment et seraient parvenus à un accord à hauteur de 35 millions d’euros. A peine âgé de 17 ans, le jeune ailier brésilien a disputé 19 matchs de Serie A (première division brésilienne) la saison dernière. Selon le média catalan, le joueur et le Barça marchent main dans la main. L’objectif côté Blaugrana est qu’Angelo prolonge à Santos, qu’il s’installe en équipe première, et après une fois qu’il aura 18 ans une décision sera prise.

En plus de son avance dans les discussions, le FC Barcelone possède un énorme avantage sur ses concurrents. Car avec son émergence plusieurs cadors de Premier League se sont renseignés sur la pépite brésilienne en lui proposant des sommes astronomiques. Mais le club brésilien ne peut pas le vendre à un autre club car « l’option Blaugrana est valable pour trois saisons supplémentaires. En d’autres termes, le joueur est absolument ligoté « , indique Sport.es. Le Barça a alors un boulevard pour le recruter et le conserver ou pour l’acheter et ensuite le vendre pour faire du bénéfice.