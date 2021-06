En grandes difficultés financières, la priorité du FC Barcelone est de vendre et l’Euro 2020 pourrait être l’occasion pour les Catalans de faire grimper les enchères notamment pour Martin Braithwaite. Quatre clubs de Premier League sont intéressés par le profil de l’international danois.

Très actif sur le marché, le FC Barcelone s’est grandement renforcé en attaque en enrôlant coup sur coup Sergio Agüero puis Memphis Depay. Deux renforts offensifs qui viennent placer Martin Braithwaite tout en bas dans la hiérarchie des buteurs. Le rêve du Danois de jouer au Barça a été exaucé mais l’utopie doit désormais prendre fin et le club catalan pousse pour que l’attaquant de 30 ans quitte l’Espagne.

Selon Sport, West Ham, Brighton, Burnley et Norwich sont sur la piste de l’international danois qui réalise une excellente compétition avec sa sélection. L’idée du Barça est que Braithwaite ne rejoigne plus le club blaugrana et qu’il parte pour une autre écurie directement après l’Euro. Les négociations sont donc accélérées avec les 4 clubs de Premier League. Le Barça priorise absolument un achat sec. Aucun échange ne sera toléré.