Le milieu de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, intéresse le Barça. Le club catalan suit aussi de près Tanguy Ndombele et Denis Zakaria.

Boubacar Kamara continue d’affoler le marché des transferts. Après le Milan AC et le Bayern Munich, c’est au tour du FC Barcelone de s’intéresser de près à la situation du milieu marseillais, selon Sport. Le Français de 21 ans est libre à la fin de saison et pourrait quitter son club formateur pour 0€. Le club catalan serait également intéressé par un autre milieu de terrain français :Tanguy Ndombele. Le joueur des Spurs manque de temps de jeu cette saison et pourrait choisir de quitter l’Angleterre pour un nouveau défi. Toujours selon le média espagnol, le Barça suivrait aussi la situation de Denis Zakaria. Le Suisse du Borussia Mönchengladbach est en fin de contrat cette saison et pourra donc négocier avec le club de son choix en janvier prochain, tout comme Boubacar Kamara.