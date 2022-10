Prêt à miser sur de l’ancien, le FC Barcelone pourrait enregistrer le retour d’Andres Iniesta. Un vœu cher aux yeux de l’Espagnol de 38 ans.

Dans la tourmente ces dernières saisons, le FC Barcelone est parvenu à s’en sortir en donnant les clés de son jeu à un ancien de la maison en la personne de Xavi Hernandez. Un pari réussi pour l’ensemble des parties concernées. Un nouveau souffle qui pourrait bien donner des idées à Joan Laporta alors qu’Andres Iniesta frappe à sa porte. Sous les couleurs du Vissel Kobe depuis son départ de Catalogne en 2018, l’Espagnol s’est offert une belle fin de carrière au Pays du Soleil Levant. Une aventure exotique qui devrait bientôt prendre fin avant qu’il ne se lance dans un nouveau challenge qui pourrait prendre forme au FC Barcelone.

« Je vais continuer encore un an au Japon et après on verra. J’aimerais retourner à Barcelone, qui est ma maison, mais je ne sais toujours pas à quel poste. Entraîneur, directeur sportif ou autre. Dans tous les cas, je dois d’abord entraîner une équipe et pour le moment je me vois toujours comme un joueur », a confié Xavi Hernandez dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport.