L’affaire entre Neymar et le FC Barcelone est encore loin d’être terminée. Si le club catalan réclame environ 10,2 millions d’euros à la star du Paris Saint-Germain, cette dernière contre-attaque et demande à son tour des comptes au club espagnol.

Si l’on en croit les informations de la « Cadena Ser », les avocats de Neymar Jr. réclament près de 60 millions d’euros à la direction du Barça. 43,65 millions d’euros par rapport à sa prime à la signature mais aussi un chèque de 6,7 millions d’euros que le club blaugrana lui avait condamné à payer. Une affaire qui devrait aussi être un enjeu majeur pour la future campagne de présidence du FC Barcelone comme le précise « Sport ».

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Neymar est toujours dans le viseur du club catalan qui espère le faire revenir dans les prochains mois. Pour l’heure, le Brésilien pourrait opter pour une alternative différente et signer une prolongation de contrat avec le champion de France, ce qui compliquerait encore un peu plus son possible retour en Catalogne. Affaire à suivre…