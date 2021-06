Lors de la présentation du rapport économique des clubs de Liga lors de la saison 2020-2021, Javier Tebas, président de la Ligue espagnol a mis la pression sur le FC Barcelone.

Ce n’est un secret pour personne, les finances du FC Barcelone sont catastrophiques. Alors que le récent troisième de Liga fait tout pour prolonger le sextuple ballon d’Or, Lionel Messi. Le président de la Ligue de Football espagnol prévient que les catalans. S’ils veulent garder le numéro 10, il faudra impérativement réduire la masse salariale sinon l’opération sera compliquée à réaliser : « Sur les 700 millions d’euros de pertes estimées pour les clubs en 2020-2021, la moitié concerne Barcelone. Il y a d’autres grandes clubs qui ont fait plus d’efforts pour l’éviter. Le Real Madrid a très bien géré la pandémie. Parmi les grands clubs, il a été le meilleur dans ce domaine. Le Barça remporte la coupe des pertes financières. Barcelone a dépassé sa masse salariale. Ils doivent faire un effort important. Espérons qu’ils gardent Messi, mais si c’est le cas, il faudra couper dans l’effectif (…) Barcelone a un chiffre d’affaires élevé et doit restructurer sa dette. S’ils le font, la situation ne sera pas grave. Le Barça a toujours poussé sa masse salariale à la limite. Et quand le football a toussé, ou plutôt a attrapé une pneumonie, il n’a pas voulu absorber cette perte de revenus. Maintenant, il faut agir. Les règles concernant la masse salariale ne seront pas modifiées ou assouplies. Nous n’allons changer aucune règle pour Messi. »

L’Argentin sera en fin de contrat le 30 juin prochain, le temps presse pour le Barça qui peine à trouver un accord avec sa star. Pour rappel, Le mercato qui a ouvert ses portes depuis le 9 juin, les blaugranas ont déjà recruté : Kun Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay, tous les trois libres après leur fin de contrat à Manchester City pour les deux premiers et à l’Olympique Lyonnais pour le troisième.