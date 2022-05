Toujours à la recherche de nouveaux talents offensifs pour renforcer son effectif, le FC Barcelone se renseigne sur Florian Wirtz. Révélation du Bayer Leverkusen, il pourrait arriver dans un très grand club d’ici peu.

Le FC Barcelone cherche de nouveaux éléments offensifs pour la saison prochaine. Avec les blessures d’Ansu Fati ainsi que l’avenir très incertain de Memphis Depay et surtout Ousmane Dembélé, le club catalan prospecte en Bundesliga pour trouver une nouvelle alternative. Selon les dernières renseignements de ‘Fichajes’, le Barça apprécie le profil de Florian Wirtz. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2026, il fait partie des belles promesses du championnat d’Allemagne et le club entraîné par Xavi Hernandez semble apprécier son profil.

Le média espagnol va même plus loin dans ses démarches en indiquant que Mateu Alemany a pris le dossier en main et il pourrait rapidement ouvrir les discussions avec l’agent du joueur de 19 ans. Le natif de Pulheim dispose en effet d’une belle cote alors qu’il a inscrit 7 buts et donné 10 passes décisives en 24 matchs de Bundesliga, cette saison. Attention car le FC Barcelone ne semble pas seul sur le coup et Wirtz est déjà dans le viseur de la Juventus, du Bayern Munich ainsi que du grand rival, le Real Madrid…