Dans une longue interview accordée à la chaîne espagnole La Sexta, Lionel Messi s’est livré sur tous les sujets qui entourent son actualité personnelle. Morceaux choisis.

Sur le Barça : « Ça va être difficile de faire venir des joueurs parce qu’il n’y a pas d’argent. Il y a beaucoup de joueurs importants (à recruter) pour pouvoir être compétitif partout, et ces joueurs, tu dois les payer. »

Sur son avenir proche : « Je vais attendre la fin de la saison. L’important, c’est de penser à l’équipe, de bien terminer l’année, et d’essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose. Il y a beaucoup de gens à Barcelone, les supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu’il y a des gens qui pensent différemment. Mais je vais faire de mon mieux pour le club et pour moi. Je n’ai aucun doute, je sais ce que me disent mon coeur et ma tête. »

Sur Neymar : « Il n’a pas dit ‘je veux rejouer avec Messi’ ? Il a dit « je voudrais rejouer avec Messi » ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours. Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone. »

Sur sa relation avec Griezmann : « Elle est bonne, je l’ai dit, je n’ai aucun problème avec lui et je n’ai jamais fait tout ce que s’est dit, que je ne voulais pas qu’il vienne. Nous n’avons pas de problèmes, parfois, nous prenons le mate ensemble dans le vestiaire et en voyage, il n’y a aucun problème. »

Sur son avenir un peu moins proche : « Je veux revenir à Barcelone, quand j’arrêterai ma carrière de joueur, je veux rester au club, d’une manière ou d’une autre, en apportant ce que je sais. J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l’expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat (la MLS). Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard, c’est pour ça que je dis revenir. »