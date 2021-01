Le club catalan pourrait racheter une franchise de MLS pour les beaux yeux de son meilleur joueur.

Candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone – qui devrait avoir lieu le 24 janvier prochain si les conditions le permettent – Xavi Vilajoana a dévoilé plus amplement son programme dans une interview accordée à la télévision catalane. Et comme tous ses adversaires, l’homme d’affaires a évoqué la prolongation de contrat de Lionel Messi. Pisté par le Paris Saint-Germain et Manchester City, le sextuple Ballon d’Or a récemment avoué son envie de vivre aux États-Unis dans les prochaines années. Un départ vers la MLS semble encore prématuré pour la Pulga qui, à 33 ans, fait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète. Il l’a encore prouvé hier soir en inscrivant un doublé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

Mais pour convaincre Messi de rester au FC Barcelone, Vilajoana espère pouvoir se servir de ce rêve Américain. En effet, il aurait pour projet selon les informations de Marca, d’acquérir une franchise de MLS. De quoi permettre à l’Argentin de prolonger sereinement au Barça avec une place déjà bien au chaud de l’autre côté de l’Atlantique. La presse espagnole ajoute également que le candidat souhaiterait réunir Lionel Messi et Luis Suarez aux USA dans les prochaines années. Les deux anciens coéquipiers sont surtout de très grands amis en dehors des terrains. Grâce à cette stratégie, le FC Barcelone espère contrer les offensives de Manchester City, qui pourrait se servir de sa filiation avec le club de New York City pour offrir la même trajectoire de carrière à la Pulga. Reste à savoir quel sera la faisabilité d’un tel projet, dont le coût s’annonce colossal.