Actuel 12e de Premier League avec Wolverhampton, Adama Traoré pourrait se diriger vers la sortie en fin de saison. Le départ de l’ailier offensif de 25 ans devrait permettre aux Wolves de renflouer les caisses.

Selon les informations du « Daily Mail », le club qui occupe aujourd’hui la 12e place de Premier League serait d’accord pour vendre son joueur pour la somme de 40 millions d’euros comme estimé par le site spécialisé « Transfermarkt ». Sa faible saison actuelle (0 but et 1 passe décisive en Premier League) attirera-t-elle, à nouveau, le FC Barcelone et Manchester City, très chauds sur l’Espagnol à l’été 2020 ? Formé au FC Barcelone, le joueur espagnol pourrait donc revenir dans son ancienne équipe même s’il est pour l’instant sous contrat avec les Wolves jusqu’en 2023. L’an passé, le numéro 37 avait impressionné (12 passes décisives et 6 buts en 54 matchs toutes compétitions confondues). Affaire à suivre…