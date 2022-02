Le FC Barcelone dépose une plainte concernant les conditions du recrutement d’Antoine Griezmann pour 120 millions d’euros par l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

L’avocat du Barça annonce que l’audit financier réalisé à la demande du club catalan a révélé des faits graves par la direction de l’ancien président Josep Maria Bartomeu, démissionnaire de son poste de président du FC Barcelone en octobre 2020. « Il ne s’agit pas de qualifier de meilleure ou de pire la gestion de l’équipe antérieure », mais « de transférer à l’autorité (judiciaire) compétente une série de conduites délictuelles gravissimes », assure l’avocat. Après avoir demandé l’ouverture d’une enquête sur la gestion de l’ancienne direction, le Barça a fait de même pour le transfert à 120 M€ de l’Atletico Madrid d’Antoine Griezmann lors de l’été 2019. En cause, d’éventuels versements de commissions de transferts destinés à des avocats et à la famille du champion du monde français. La signature du Brésilien Malcom, en provenance de Bordeaux, un an plus tôt, fera également l’objet d’une étude.

Rappelons que le Français a depuis lors été prêté avec option d’achat à son ancien club de l’Atlético Madrid.