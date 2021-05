Antoine Griezmann ne sera pas un joueur de l’Atlético de Madrid la saison prochaine en échange de João Félix. Le président des Colchoneros Enrique Cerezo a souhaité mettre les choses au clair.

« C’est une invention totale de la presse. João est notre joueur franchise. Au final, les joueurs jouent où ils veulent. Griezmann veut jouer à Barcelone et João Félix à l’Atlético de Madrid », a-t-il assuré au micro de Movistar+. Avant de poursuivre : « J’espère que nous serons champions dans quelques heures. » Et de terminer sur l’avenir de Suarez : « Nous serions ravis qu’il reste. Il a un contrat et c’est désormais à lui de choisir. Ce sera sa décision. »