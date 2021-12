Prenez-en de la graine. Alors que le monde entier parle des performances plus que moyennes du Barça ces derniers temps, de leur côté, les Féminines catalanes explosent les statistiques.

Après leur victoire ce samedi face au Rayo Vallecano (4-0), les joueuses du FC Barcelone creusent l’écart en tête du championnat. Mais ce n’est pas tout. Les Espagnoles font aussi grimper leurs impressionnantes statistiques à 79 marqués buts marqués pour 4 encaissés en championnat, comme le rapporte So Foot.

Toutes compétitions confondues, les chiffres sont encore plus impressionnants. Les Barcelonaises ont marqués plus de 100 buts (103 exactement) pour… Cinq but encaissés. Incroyable.