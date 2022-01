Libre à la fin de son contrat avec Fulham cet été, la pépite anglaise née au Portugal fait tourner la tête de l’Europe. Selon The Athletic, Liverpool est en pôle position pour accueillir Fabio Carvalho l’été prochain. Mais ils ne sont pas seuls puisque le Barça serait entré avec force dans le dossier. Le jeune anglais de 19 ans a refusé toutes les propositions de prolongation de contrat de Fulham et voit désormais son avenir loin de la Championship. Il dispute pour le moment une saison pleine et permet aux Cottagers d’être leader de la deuxième division anglaise. En effet, le jeune milieu de terrain dispute quasiment toutes les rencontres et est en plus décisif. Carvalho a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 18 matchs de Championship.