Cet hiver, le FC Barcelone a su saisir de belles opportunités avec des joueurs libres comme l’était Aubameyang. Un scénario qui devrait se répéter. Le Barça est parti pour enregistrer 5 arrivées défensives pour un total de 10 millions d’euros.

Le FC Barcelone a entamé les grandes manœuvres cet hiver avec le recrutement onéreux de Ferran Torres. Pour enrôler l’international espagnol, le Barça a dépensé 55 millions d’euros. Une somme désormais très importante pour le club catalan en difficultés financières. Un manque de liquidités qui force les Blaugranas à se montrer ingénieux sur le marché des transferts. Cette année, Johan Laporta & Co ont déjà réalisé de bons coups à moindre coût avec les arrivées de Pierre-Aubameyang, Eric Garcia, Memphis Depay ou encore Daniel Alves. Un recrutement d’agents libres sur lequel souhaiterait se focaliser les dirigeants catalans.

Selon les dernières informations révélées par Mundo Deportivo, le FC Barcelone s’apprête à réaliser un mercato estival dantesque avec de multiples arrivées à coût réduit. Avec seulement 10 millions d’euros, les Blaugranas espèrent renforcer leur assise défensive de manières conséquentes avec 5 nouvelles recrues. En fin de contrat, César Azpilicueta, Andreas Christensen seraient tout proches de rejoindre le Barça tout comme Noussair Mazraoui, en négociations avancées avec l’écurie espagnole. André Onana, lui aussi sur le départ à l’Ajax Amsterdam, est une cible privilégiée par le FC Barcelone malgré l’intérêt prononcé par l’Inter Milan. La seule véritable dépense sera faite pour le recrutement de José Gaya, successeur désigné de Jordi Alba, qui souhaite quitter le FC Valence au prochain mercato. Pieds et poings liés à cause de sa situation contractuelle, Valence n’en demande que 10 millions d’euros. Plusieurs opportunités en or qui séduisent tout particulièrement le Barça !