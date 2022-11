Éliminé de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone mène tout de même la danse en championnat. Leader de la Liga, le club catalan ne compte rester inactif lors du mercato hivernal et les dirigeants n’ont pas oublié le dossier Bernardo Silva.

Désireux de s’attacher les services de la star de Manchester City dès ce mercato hivernal, le FC Barcelone est prêt à tout et même laisser partir un espoir de l’équipe. Agent influent d’Ansu Fati, Jorge Mendes aurait reçu des directives très claires de la part des dirigeants et celui qui gère aussi les intérêts de Cristiano Ronaldo va devoir trouver un nouveau club à l’international espagnol. La presse locale explique que le Barça est prêt à vendre son joyau Ansu Fati dès cet hiver, afin de pouvoir libérer une place dans l’effectif et ainsi accueillir Bernardo Silva.

L’idée de Barcelone est de récupérer près de 60 millions d’euros dans la transaction, ce qui représente un peu plus que ce que sa valeur marchande actuelle stipule à 50 millions d’euros et ainsi faire sauter sa clause libératoire bien trop élevée. Pour rappel, Fati est sous contrat avec les Balugrana jusqu’au 30 juin 2027. Affaire à suivre…