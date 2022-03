La situation semble s’être inversée pour Ousmane Dembélé. Alors qu’il avait été poussé à la sortie par la direction catalane lors du mercato hivernal, le Français a finalement décidé de rester à Barcelone, sachant que son contrat expire en juin prochain. Une situation délicate pour les Blaugranas puisque Dembélé a retrouvé un niveau convaincant, sauf que RMC a annoncé que le PSG serait entré en contact avec l’entourage de l’attaquant.

De l’isolement à l’une des pièces maîtresses du Barça de Xavi, le cas Ousmane Dembélé a connu un sacré revirement de situation ces dernières semaines. Les Catalans veulent désormais le retenir à tout prix, mais il semble que le Français soit clair sur son départ en fin de saison. L’une des équipes intéressées par l’embauche de l’ailier français est le PSG. Les Parisiens cherchent à remodeler l’équipe, et avec le départ de Di María, ils visent à signer Dembélé. S’il parvient à maintenir ce niveau, l’international Français pourrait aussi être un digne remplaçant de Mbappé, si son compatriote finit par partir du côté du Real Madrid. Un éventuel départ qui semble inquiéter son grand ami et partenaire Pierre-Emerick Aubameyang.

« Je l’ai vu très bien s’entraîner depuis mon arrivée, avec beaucoup d’envie. Il se débrouille bien et fait beaucoup de passes décisives. Je le connais depuis de nombreuses années, la chose la plus importante est qu’il soit heureux et qu’il travaille dur. (…) Nous avons un peu parlé avec Dembélé. La décision finale lui appartient, nous verrons ce qu’il fera. J’aimerais qu’il reste, je suis très heureux de jouer avec lui, nous verrons ce qui se passera » a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang, avant d’affronter Galatasaray avec le FC Barcelone à l’occasion des 1/8e de finale retour de Ligue Europa.