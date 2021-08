Pourtant bien loin du FC Barcelone, Lionel Messi devrait recevoir un énorme chèque de 52 millions d’euros de la part de son ancien club.

Depuis hier, Lionel Messi est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. L’Argentin, libre de tout contrat depuis début juillet, n’a pas prolongé l’aventure avec le FC Barcelone et il quitte le club de son cœur après 17 ans, 778 matchs et 672 buts sous les couleurs des Blaugrana. Pour autant, Léo Messi n’en a pas totalement terminé avec le Barça. D’après les informations du média Football España, le club catalan doit encore verser 52 millions d’euros au sextuple Ballon d’Or. Une somme colossale qui provient d’une prime de loyauté incluse dans son dernier contrat à 578 millions d’euros signé par Messi.

Le joueur, qui percevra 41 millions d’euros par an au PSG – soit le plus gros salaire de l’effectif – bénéficiait d’une prime de loyauté de 81 millions d’euros mais le FC Barcelone n’a pas payé la totalité de ce montant. Le club catalan a donc une dette d’un peu plus de la moitié de cette somme envers son ancienne star. Reste à savoir comment Joan Laporta parviendra à financer une telle dépense.