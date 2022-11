Alors que Jorginho (30 ans) était plus que pressentit au FC Barcelone, l’agent du joueur italien a démenti tout accord entre les deux partis. De quoi donner un petit coup de clim à tous les Catalans.

Si le joueur des Blues est attendu en Catalogne, c’est aussi car des révélations de cette après-midi avaient assuré qu’un préaccord avait été trouvé entre le milieu de terrain prodigieux et le FC Barcelone. Cependant, force est de constater que rien n’est encore signé, et, plus que ça, aucun contact n’aurait encore eu lieu entre les deux partis.

Particulièrement convaincant à Chelsea, le FC Barcelone rêve de Jorginho pour renforcer son entrejeu et remplacer le légendaire Sergio Busquets. Si les Catalans étaient tous sourire après les informations de ce matin, l’agent du joueur, João Santos a refroidi tous les espoirs : « Je n’ai jamais rencontré Mateu Alemany. Notre priorité est le renouvellement avec Chelsea. Le seul club auquel j’ai parlé ces dernières semaines est Chelsea. »