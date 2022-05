Le FC Barcelone s’est imposé in extremis sur la pelouse du Betis Séville, samedi soir à l’occasion de la 35e journée de Liga, grâce à un but de Jordi Alba à la… 94e minute !

Ansu Fati avait ouvert la marque à la 76e mais l’ancien Barçelonais Marc Bartra a égalisé pour le Betis à la 79e. Et c’est finalement Jordi Alba qui signe le but de la victoire à l’ultime seconde du temps additionnel, et assure le FC Barcelone de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.