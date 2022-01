Le FC Barcelone a annoncé le prêt jusqu’à la fin de la saison de Philippe Coutinho à Aston Villa avec option d’achat.

Après avoir passé des années galères, Philippe Coutinho quitte le FC Barcelone. Sous réserve de sa visite médicale et de l’approbation de son permis de travail anglais le milieu de terrain brésilien va rejoindre Aston Villa jusqu’à la fin de la saison. Un prêt dans lequel est inclus une option d’achat non obligatoire dont le montant n’a pas été dévoilé. Coutinho va donc refouler les pelouses de Premier League qui lui ont si bien réussi par le passé à Liverpool. Selon les informations de Fabrizio Romano, Steven Gerrard, nouvel entraineur d’Aston Villa, a joué un grand rôle dans la venue du Barcelonnais. Ce deal semble gagnant pour tout le monde : pour le joueur qui va surement retrouver du temps de jeu, pour le Barça qui se débarrasse d’un énorme salaire et pour Aston Villa qui récupère une star réclamée par son entraineur.