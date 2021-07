Toujours à la recherche d’une porte de sortie pour Antoine Griezmann, le FC Barcelone pourrait proposer un échange XXL à Manchester City.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être en train de vivre ses derniers instants en Catalogne. Présent lors de l’entraînement collectif d’hier, le Français est annoncé au cœur d’un nouvel échange XXL. Si le deal avec l’Atlético Madrid a échoué, le club catalan espère pouvoir faire affaire avec Manchester City. Un club ami, qui a déjà permis aux Blaugrana de signer gratuitement Sergio Agüero et Eric Garcia cet été.

Les Sky Blues, qui cherchent toujours à recruter les deux stars anglaises Jack Grealish et Harry Kane, ont d’abord besoin de vendre pour réunir entre 250 et 300 millions d’euros. D’après les informations du média catalan Tot Costa, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie par Pep Guardiola, dont Raheem Sterling, Bernardo Silva, Aymeric Laporte ou encore Riyad Mahrez. Dans ces conditions, le FC Barcelone voit se profiler à l’horizon la possibilité de faire un troc avec un club ami et de s’offrir de grands joueurs sans avoir à débourser un seul euro. Bien sûr, le nom sur la table pour convaincre le board mancunien n’est autre qu’Antoine Griezmann. Le Barça économiserait sur la masse salariale, son effectif ne perdrait pas son niveau et il serait un peu plus proche de récupérer son joueur vedette, Lionel Messi.