Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec la sélection danoise, Martin Braithwaite pourrait faire ses valise au mercato et ainsi quitter l’Espagne et le FC Barcelone.

Selon les informations de « Sport », le club catalan n’envisage pas de conserver son avant-centre scandinave lors du mercato. Le club de Liga souhaite se débarrasser de l’ancien joueur du TFC en récupérant une bonne partie des 18 millions d’euros mis sur la table pour s’attacher ses services, lors de l’hiver 2020. Les Blaugrana ne peuvent pas garantir du temps de jeu au natif d’Esbjerg et espèrent que sa participation à l’Euro avec la sélection danoise lui permette de trouver plus facilement un nouveau point de chute. Agé de 30 ans, il serait aussi dans le viseur de plusieurs écuries anglaises. Par ailleurs, une équipe russe non identifiée a transmis une offre au numéro 9 barcelonais, dont le contrat n’expire qu’en juin 2024 du côté du Camp Nou. Affaire à suivre…