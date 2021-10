Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho est revenu sur la possibilité de remporter le Ballon d’Or 2021 après son incroyable saison et les titres de champion d’Europe avec Chelsea et la sélection italienne.

L’international italien s’est dit honoré de figurer parmi les favoris pour gagner le Ballon d’Or 2021. « C’est dur de ne pas penser au Ballon d’Or parce que tout le monde en parle et me dit que je le mérite, ce que j’apprécie beaucoup (…) Si je vais choisir un mot pour décrire tout ça, je dirais irréel. Pouvoir prétendre au Ballon d’or, c’est déjà dur et rare. Si c’est possible, j’aimerais que ma mère soit à la cérémonie avec moi. Je n’ai aucune idée de quelle serait ma réaction si je gagne, mais elle pleurerait certainement ! »

Avant de terminer : « Ce serait inoubliable, fantastique (…) Sans le collectif, les récompenses individuelles n’arriveraient pas. Alors comment je pourrais faire passer l’individu avant l’équipe ? Je ne peux pas, parce que, sans l’équipe, rien de tout cela n’aurait été possible, jamais tout cela ne serait arrivé. Alors, les titres collectifs sont évidemment les plus importants, » a confié le milieu de terrain des Blues.