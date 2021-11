Lundi soir, Lionel Messi a remporté son septième ballon d’Or. Un sacre qui a fait énormément parler l planète football, qui estime que Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich méritait ce trophée plus que le joueur du Paris Saint-Germain. De nombreux observateurs ont également remis en cause la crédibilité de cette distinction individuelle. Selon vous, le ballon d’Or a-t-il encore un intérêt ? A vos votes !

Pour rappel, 170 journalistes spécialisés issus d’autant de pays différents ont voté pour l’édition 2021. Chaque juré sélectionne ses joueurs préférés puis les classe. Le premier de chaque top 5 récolte donc six points, le deuxième quatre, le troisième trois, le quatrième deux et le cinquième un. Cette année Lionel Messi a remporté son septième ballon d’Or devant Robert Lewandowski et Jorginho. Karim Benzema, premier français a terminé au pied du podium à la quatrième place.