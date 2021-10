La liste du Ballon d’Or 2021 aurait potentiellement fuité sur les réseaux sociaux, avec Lewandowski en grand vainqueur.

C’est la photo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux ! Ce mercredi, la soi-disant liste du Ballon d’Or 2021 a fuité sur Twitter, alors que la cérémonie de remise du précieux sésame n’est prévu que le 29 novembre prochain. Et grosse surprise, ce n’est pas Lionel Messi qui figure tout en haut du classement. D’après le leak, Robert Lewandowski devrait remporter son premier Ballon d’Or le mois prochain. Au-dessus du lot l’an passé – où il a notamment battu le record de buts en une saison de Gerd Müller (avec 41 réalisations en Bundesliga) – le Polonais n’avait pas été récompensé, la cérémonie du Ballon d’Or 2020 ayant été annulée à cause de la pandémie de Covid-19.

En regardant de plus près la liste on constate que Messi serait tout de même deuxième, juste devant Karim Benzema. Mohamed Salah vient en 4e position devant Jorginho (5e) et les deux Français Kylian Mbappé (6e) et N’Golo Kanté. À noter aussi quelques incohérences comme des fautes d’orthographe sur les prénoms de Mbappé et Lukaku. De quoi se poser des questions sur la véracité de ce leak. Réponse le 29 novembre.