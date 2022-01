Les deux recordmans du Ballon d’Or n’ont pas été retenus dans le onze de 2021 des internautes de L’Equipe.

En ce début d’année 2022, le journal L’Equipe a proposé à ses lecteurs en ligne de voter pour leur onze de l’année. Sans grande surprise, on y retrouve de nombreux joueurs de Chelsea et Manchester City, les deux finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions. Pas de Mbappé, de Neymar ou de Lionel Messi dans l’équipe mais un seul Parisien : Marquinhos.

Trois Français ont également été choisi par les internautes : Theo Hernandez (Milan AC), N’Golo Kanté (Chelsea) et Karim Benzema (Real Madrid). Le buteur des Merengues est associé en attaque à Mohamed Salah et Robert Lewandowski, tous les deux préférés à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.