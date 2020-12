Le PSG joue son avenir européen ce mercredi à 21h contre Manchester United. Kylian Mbappé va-t-il enfin marquer ?

Fin de disette pour Kylian Mbappé ? Ce mercredi à 21h, le PSG se déplace sur la pelouse de Manchester United pour la cinquième journée de Ligue des champions. Le PSG veut à tout prix aller chercher la victoire dans cette rencontre. Thomas Tuchel devrait bien entendu aligner Kylian Mbappé d’entrée, et ce même si l’international français n’arrive plus à planter en C1. Muet depuis le 11 décembre dernier, et un match contre Galatasaray, l’attaquant déçoit. Interrogé sur cette disette, Thomas Tuchel répond.

« J’ai entendu cette stat et j’ai été très surpris. Kylian a tout pour marquer, à tous les niveaux. C’est une bonne occasion pour finir cette période pour nous. C’est une autre raison qui explique pourquoi on a seulement 6 points. Je ne peux pas l’expliquer. Il a la qualité, la personnalité et l’expérience pour être décisif », a expliqué le coach allemand.