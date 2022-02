Le 9 mars prochain, le Real Madrid recevra le Paris Saint-Germain, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les madrilènes devront marquer deux buts pour se qualifier en quart de finale. Sur son podscast hebdomadaire, le milieu allemand du Real Madrid, qui a admis la supériorité parisienne lors du match aller, annonce un match retour d’anthologie.

Le huitième de finale retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s’annonce bouillant. Le club de la capitale est en ballottage favorable après sa victoire, 1-0, lors du match aller. Mais Mauricio Pochettino et ses hommes ne devront pas fêter une possible qualification en quart de finale de la Ligue des Champions trop vite.

Dans son podcast hebdomadaire, Le milieu de terrain du Real Madrid garde espoir et estime que son équipe est capable de renverser la situation pour se qualifier pour le prochain tour: « Je pense que l’on peut dire que nous avons été moins bons pendant au moins 75 minutes, reconnaît l’international allemand. Nous avons très mal joué derrière et, lorsque nous réussissions à sortir, nous n’avons pas pu garder le ballon plus de cinq secondes. Le match ne s’était pas bien passé. C’est pourquoi nous considérions le match nul 0-0 comme une victoire. C’est un résultat qui peut être transformé, surtout à domicile, rajoute le Madrilène. Nous avons de grands espoirs pour le match retour. Nous avons encore 90 minutes et, bien sûr, nous allons tout donner ».

En attendant, le Real Madrid sera sur la pelouse du Rayo Vallecano, ce samedi à 18h30 pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.