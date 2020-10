Demain soir, le Paris Saint-Germain affronte Manchester United pour le compte de la 1er journée de la Ligue des Champions.

Interrogé par le “Daily Mirror”, Kylian Mbappé a dit tout le bien qu’il pensait de Marcus Rashford. La star des Reds Devil’s avait offert la qualification à son équipe sur penalty lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre les deux clubs en 2019.

“Lorsque vous prenez un penalty dans cette situation, le degré de pratique que vous avez mis sur le terrain d’entraînement n’a plus d’importance. C’est une question de confiance et c’est un joueur qui joue avec beaucoup de confiance. C’est l’un des attaquants les plus dangereux d’Angleterre. Paul Pogba a dit à quel point il est spécial, et il ne parle pas souvent des joueurs de cette manière”, a confié le champion du monde.