Favoris d’un groupe D, aux allures de piège, Liverpool s’en sort bien. Victorieux de l’Ajax Amsterdam ce mardi avec une équipe remanié, Klopp a des étoiles dans les yeux.

Klopp savoure. Malgré une équipe décimée par les blessures, Liverpool a validé son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une victoire 1-0 face à l’Ajax d’Amsterdam grâce à un but de Curtis Jones. Ou plutôt une jolie boulette du gardien André Onana. Mais ce qui importe, c’est la victoire. Et ça Jürgen Klopp l’a très bien compris. En conférence de presse d’après match, il a exulté, et c’est enflammé pour les siens.

« Depuis que je suis là, en tout cas c’est comme ça que je le ressens, ça a été l’une de nos plus grandes soirées de Ligue des Champions. L’un des matchs les plus importants, les plus difficiles, et les plus exceptionnels. Avec toutes les circonstances qui nous entourent, comme les blessures, il n’y a pas grand-chose qui donne le sourire. C’était un match piège. Mais la façon dont les gars se sont jetés dans ce match, dont les gamins ont joué… Tout cela est incroyable et je suis vraiment, vraiment fier ce soir ».