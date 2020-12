Liverpool a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec un succès 1-0 face à l’Ajax Amsterdam. L’Inter l’emporte en Allemagne sur un doublé de Romelu Lukaku, alors que le Bayern Munich ramène un point de son voyage madrilène.

Groupe A :

Atletico Madrid – Bayern Munich 1-1 : Joao Félix a ouvert la marque (26e), avant l’égalisation de Thomas Müller (86e sur penalty). Deuxièmes du groupe A avec six points, les Colchoneros n’ont que deux longueurs d’avance sur le Red Bull Salzbourg, vainqueur du Lokomotiv Moscou (3-1), avant une dernière journée en Autriche.

Classement groupe A :

1 – Bayern Munich (ALL) 13 pts

2 – Atletico Madrid (ESP) 6 pts

3 – Red Bull Salzbourg (AUT) 4 pts

4 – Lokomotiv Moscou (RUS) 3 pts

Groupe B :

Borussia Mönchengladbach – Inter Milan 2-3 : Les Nerazzurri ont marqué par Matteo Darmian (17e) et Romelu Lukaku (64e, 73e), contre un doublé d’Alassane Pléa (45e, 76e). Avec huit points, le club allemand reste aux commandes avec une longueur d’avance sur le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid. Les Merengue seront qualifiés pour les huitièmes de finale en cas de succès contre la formation de Marco Rose lors de la dernière journée. Derniers avec cinq unités, les Italiens gardent espoir mais ne sont plus maîtres de leur destin.

Classement groupe B :

1 – Borussia Mönchengladbach (ALL) 8 pts

2 – Shakhtar Donetsk (UKR) 7 pts

3 – Real Madrid (ESP) 7 pts

4 – Inter Milan (ITA) 5 pts

Groupe C :

Liverpool – Ajax Amsterdam 1-0 : Liverpool bat l’Ajax Amsterdam à Anfield (1-0) grâce à Curtis Jones (58e) et rejoint les huitièmes.

Atalanta Bergame – FC Midtjylland 1-1 : Tenue en échec par Mitjylland (1-1), l’Atalanta Bergame est deuxième avec un seul point d’avance sur l’Ajax, et jouera sa qualification aux Pays-Bas.

Classement groupe C :

1 – Liverpool (ENG) 12 pts

2 – Atalanta Bergame (ITA) 8 pts

3 – Ajax Amsterdam (NED) 7 pts

4 – FC Midtjylland (DEN) 1 pt