Rendez-vous ce soir à 21 heures pour le match de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Real Madrid. Voici les compos probables.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane est privé de son meilleur buteur Karim Benzema pour renforcer l’attaque du Real Madrid. Il devrait s’appuyer sur un système en 4-3-3 avec une défense centrale composée de Raphaël Varane et Nacho mais aussi un poste de latéral droit avec Dani Carvajal et Ferland Mendy à gauche. En attaque, Mariano Diaz devrait enchaîner une deuxième titularisation suite au forfait de Karim Benzema. Eden Hazard et Marcos Asensio accompagneraient l’ancien Lyonnais dans le secteur offensif.

Compo probable Real Madrid : Courtois / Mendy – Varane – Nacho – Carvajal / Casemiro – Kroos – Modric / Asensio – Hazard – Mariano.

En face, l’Inter devrait se retrouver en 3-4-3 avec notamment leur duo explosif Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. Antonio Conte devrait offrir une chance à Milan Skriniar, Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni pour sa défense centrale. Hakimi devrait lui aussi retrouver ses anciens coéquipiers sur le couloir droit intériste.

Compo probable Inter Milan : Handanovic / Bastoni – De Vrij – Skriniar / Gagliardini – Barella – Young – Hakimi / Vidal – Lautaro – Lukaku.