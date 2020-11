Alors que le coup d’envoi du tant attendu PSG-Leipzig comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions approche à grands pas, les compositions d’équipes officielles viennent de tomber.

Le Paris Saint-Germain n’a plus le droit à l’erreur ce soir contre Leipzig à 21h au Parc des Princes à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour l’emporter et éviter une possible sortie par la petite porte, Thomas Tuchel a décidé d’aligner un 4-3-3 avec un trio offensif composé par Neymar, Mbappé et Di Maria.

Herrera, Paredes et Danilo Pereira figureront dans l’entrejeu parisien. Verratti, trop juste physiquement, reste sur le banc. Pour pallier l’absence de Kimpembe, suspendu, Thomas Tuchel a pris la décision d’aligner Marquinhos en défense centrale, son poste de prédilection, aux côtés de Diallo, Kehrer étant blessé.

Côté Leipzig, Klostermann, Halstenberg, Laimer et Hwang sont absents. Julian Nagelsmann opte lui pour un 4-2-3-1 ultra offensif.

Voici la composition des deux équipes :

Paris SG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Diallo, Bakker – Herrera, Danilo Pereira, Paredes – Di Maria, Mbappé, Neymar.

RB Leipzig : Gulacsi – Mukiele, Konaté, Upamecano, Angelino – Sabitzer, Haidara – Nkunku, Olmo, Forsberg – Poulsen (c).