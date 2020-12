Nouvelle défaite 1-0 pour le Stade Rennais ce soir en Russie face au FK Krasnodar. Les Bretons sont éliminés de la course à la Ligue Europa et joueront leur dernier match face au FC Séville pour du beurre.

Groupe E :

FK Krasnodar – Stade Rennais 1-0 : Le SRFC a craqué en seconde période sur une frappe du droit de Marcus Berg (71e), venu tromper Romain Salin après avoir résisté au retour de Damien Da Silva. Derniers du groupe E avec un point, à désormais trois longueurs des Russes, les hommes de Julien Stéphan sont devancés à la différence de buts particulière par les partenaires de Rémy Cabella (1-1 à l’aller), troisièmes avec quatre unités et reversés en Ligue Europa. Pour l’honneur, Rennes bouclera sa C1 par la réception du FC Séville, mardi prochain.

Groupe H :

Istanbul Başakşehir – RB Leipzig 3-4 : Le club allemand a marqué par Yussuf Poulsen (26e), Nordi Mukiele (43e), Dani Olmo (66e) et Alexander Sorloth (92e), contre un triplé d’Irfan Can Kahveci (45e, 72e, 85e). Deuxième avec neuf points, la formation de Julian Nagelsmann revient à hauteur des Red Devils et prend trois longueurs d’avance sur les Parisiens, plus que jamais sous pression à Old Trafford.