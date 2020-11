Comme chaque semaines de Ligue des Champions, l’UEFA annonce le nom du meilleur joueur de la journée passée. Pour ce quatrième volet, c’est le Serbe Dusan Tadic qui a été élu meilleur joueur.

L’attaquant serbe de l’Ajax Amsterdam a été honoré par l’UEFA pour ses deux passes décisives contre les Danois du FC Midtjylland (3-1), mercredi dernier, sur les buts marqués par Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui. Cette performance confirme l’excellent début de saison réalisé par le footballeur de 32 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la formation entraînée par Erik ten Hag.

Il a été préféré au milieu offensif anglais Jadon Sancho (Borussia Dortmund), buteur et passeur contre le FC Bruges (3-0), au milieu portugais Bruno Fernandes (Manchester United), auteur d’un doublé face à Istanbul Basaksehir (4-1), et au défenseur allemand Robin Gosens (Atalanta Bergame), qui a signé le second but de la victoire à Liverpool (2-0).