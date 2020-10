Suivez en direct le multiplex de la 1e journée de la Ligue des Champions. À Partir de 18 h 55 dans le groupe B, le Real Madrid accueille le Shakhtar Donetsk champion d’Ukraine en titre. Dans le même temps, dans le groupe A, les Autrichiens du RB Salzbourg reçoivent les Russes du Lokomotiv Moscou. Résultats.

Groupe A / RB Salzbourg – Lokomotiv Moscou 2-2 : Dans le cadre du groupe A, le Red Bull Salzbourg et le Lokomotiv Moscou se sont quittés sur un nul en Autriche (2-2). Les locaux ont marqué par Dominik Szoboszlai (45e) et Zlatko Junuzovic (50e), contre des buts russes signés Eder (19e) et Vitali Lisakovich (75e).

Groupe B / Real Madrid – Shakhtar Donetsk 2-3 : Face à une formation ukrainienne pourtant privée de nombreux cadres, les Merengue ont craqué en première période sur des buts de Tetê (29e), Raphaël Varane (33e csc) et Manor Solomon (42e). Après la pause, les joueurs de Zinedine Zidane se sont réveillés avec des réalisations de Luka Modric (54e) et Vinicius Junior (59e). L’égalisation de Federico Valverde a été annulée par la vidéo (93e) pour une position illicite de Vinicius Junior.

