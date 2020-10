Suivez en direct à partir de 21 heures, ce match entre l’Olympiakos Pirée et l’Olympique de Marseille comptant pour la 1e journée de la Ligue des Champions, Groupe C. Suivez aussi le deuxième match du groupe entre Manchester City et le FC Porto. Résultats.

Olympiakos Le Pirée – Olympique de Marseille 0-1 : victoire pour le champion de Grèce en titre avec un but d’Hassan à deux minutes de la fin bien servi par un superbe centre de Mathieu Valbuena. Les Olympiens ont manqué de réussite contre une équipe qui mérite sa victoire à domicile.

Manchester City – FC Porto 3-1 : Dans l’autre rencontre du groupe C, Manchester City a battu le FC Porto à l’Etihad Stadium (3-1) grâce à Sergio Agüero (21e sur penalty), Ilkay Gündogan (65e) et Ferran Torres (73e), alors que les Portugais ont ouvert la marque par Luis Diaz (14e).

Avant match :

une rencontre tellement particulière pour l’OM qui n’a plus goûté à l’Europe depuis plus de 5 ans. Face au champion de Grèce, les Olympiens devront être méfiants avec une équipe composée de pas mal d’anciens joueurs de Ligue 1, M’Vila, Valbuena, El Arabi, Allain… Valbuena, une vieille connaissance qui fera tout pour offrir les trois points à son équipe.

Attention car Le Pirée est un habitué de l’Europe et le champion de Grèce en titre, pourra compter sur quelques supporters qui ont reçu une dérogation spéciale pour assister au match. La présence d’ultras devrait être possible et le club grec est connu pour posséder des fans très très chauds en Europe.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)