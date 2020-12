Magnifique victoire pour les Lyonnaises 3 buts à 2 face à la Juventus Turin ce mercredi pour le compte des seizièmes de finale aller de la Ligue des Champions féminine. Un succès important en vue du match retour.

Menées par deux fois sur des buts de Lina Hurtig (16e) et Kadeisha Buchanan (38e csc) et dos au mur, les partenaires d’Amandine Henry ont eu raison des championnes d’Italie en titre sur des réalisations de Wendie Renard (30e sur penalty), Melvine Malard (68e) et Saki Kumagai (88e). Une victoire importante avant le match retour qui aura lieu mardi prochain 19 heures au Groupama Stadium de Lyon.