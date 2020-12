Résultats de la 6e journée de la Ligue des Champions dans le groupe F avec les qualifications du Borussia Dortmund ainsi que la Lazio Rome qui a été tenue en échec 2-2 à domicile par le FC Bruges.

Zenit Saint-Pétersbourg – Borussia Dortmund 1-2 : Joaquin Correa (12e) et Ciro Immobile (27e sur penalty) sont les buteurs. En infériorité numérique pour une expulsion d’Eduard Sobol (39e), les visiteurs ont égalisé par deux fois grâce à Ruud Vormer (15e) et Hans Vanaken (76e), mais les joueurs de Philippe Clement restent aux portes de la qualification et doivent se contenter de la Ligue Europa.

Lazio Rome – FC Bruges 2-2 : Dans l’autre match du groupe F, le Borussia Dortmund l’emporte dans la douleur sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg (2-1). Mené par les Russes sur un but de Sebastian Driussi (16e), le BVB de Lucien Favre a fait la différence par Lukasz Piszczek (68e) et Axel Witsel (78e). Avec 13 points, le club allemand termine à la première place avec trois longueurs d’avance sur la Lazio Rome.

Classement final groupe F :

1 – Borussia Dortmund (ALL) 13 pts qualifié

2 – Lazio Rome (ITA) 10 pts qualifié

3 – FC Bruges (BEL) 8 pts qualifié Europa League

4 – Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) 1 pt